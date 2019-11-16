Мужчина украл два смартфона из салона связи на Дыбенко

Очевидцы задержали преступника и передали полиции.

Как сообщил Piter. tv источник в правоохранительных органах, 30 апреля в полицию поступил звонок от директора салона сотовой связи. Он сообщил, что из магазина в д. 27 по ул. Дыбенко неизвестный похитил два мобильных телефона.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили хронологию событий. Известно, что в магазин вошел мужчина и попросил показать ему два мобильных телефона, после чего схватил с прилавка смартфоны и выбежал из салона.

Преступник был задержан петербуржцами и передан сотрудникам полиции. Им оказался безработный гражданин Карачаево-Черкесии 1992 года рождения.

Сумма ущерба 39 380 рублей. Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что раскрыто разбойное нападение с ножом на менеджера салона сотовой связи в Кудрово.

Фото: Pixabay