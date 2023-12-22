На Дыбенко задержан один из подростков, подозреваемых в нападении на сверстника

Он силой отобрал у подростка телефон.

В Невском районе задержан один из подростков, подозреваемых в разбойном нападении на сверстника. Об этом рассказали в региональном МВД.

В полицию 16 апреля обратилась петербурженка и сообщила, что 9 апреля 2024 года в период с 18:00 по 19:30 на детской площадке между домом 20 корпус 1 по улице Подвойского и домом 9 корпус 3 по проспекту Большевиков неизвестные, применив физическую силу и, угрожая ножом, отобрали телефон стоимостью 18 тысяч рублей у её 16-летнего племянника.

По факту заявления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

У дома 27 корпус 2 по улице Дыбенко 17 апреля по подозрению в причастности к данному преступлению был задержан 14-летний местный школьник.

Ранее стало известно, что пенсионерка с проспекта Науки передала курьеру 5,3 млн рублей.

Фото: Piter.tv