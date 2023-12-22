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Пенсионерка с проспекта Науки передала курьеру 5,3 млн рублей
Сегодня, 12:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионерка с проспекта Науки передала курьеру 5,3 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело.

Полиция разыскивает мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Науки. Она лишилась более 5 млн рублей, рассказали в МВД.

Днём 18 апреля в полицию обратилась 76-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 9 января по 18 марта неизвестный ввёл её в заблуждение, и под предлогом предотвращения оформления на её имя кредита и незаконной продажи квартиры, убедил передать у 5,3 млну рублей курьеру.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Ранее на Piter.tv: Трое петербуржец хотели заработать на подмене товаров на популярном маркетплейсе.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, проспект науки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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