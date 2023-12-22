Пенсионерка с проспекта Науки передала курьеру 5,3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Полиция разыскивает мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Науки. Она лишилась более 5 млн рублей, рассказали в МВД.

Днём 18 апреля в полицию обратилась 76-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 9 января по 18 марта неизвестный ввёл её в заблуждение, и под предлогом предотвращения оформления на её имя кредита и незаконной продажи квартиры, убедил передать у 5,3 млну рублей курьеру.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

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Фото: Piter.tv