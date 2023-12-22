Трое петербуржец хотели заработать на подмене товаров на популярном маркетплейсе

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В Петербурге полиция вскрыла аферу с подменой товаров на популярном маркетплейсе. Подозреваемые использовали площадку популярного маркетплейса для хищения дорогостоящих гаджетов путем их подмены на "реплики". Подробности сообщили в региональной пресс-службе МВД.

Подозреваемые сформировали и оплатили одной банковской картой 4 заказа на покупку 120 зарядных устройств марки Apple. Общая сумма заказов составила 280 тысяч рублей.

Данные заказы поступили в несколько пунктов выдачи товаров, расположенные на Новоизмайловском проспекте. Один из участников аферы последовательно получил все заказы. После этого злоумышленник садился в Audi с соучастниками, они вскрывали коробки с заказом и подменяли содержимое: каждую фирменную зарядку стоимостью 2,5 тысячи рублей они меняли на дешевую "реплику" ценой в 150 рублей. После этого аферисты удаленно оформляли заявки на возврат полученных заказов и возвращали их в пункты выдачи. При этом злоумышленникам вернулись 280 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

С поличным при осуществлении возврата одного из заказов в пункт выдачи были задержаны трое жителей Московского района Петербурга: двое братьев (21 и 24 лет), и их 19-летний соучастник – получатель заказов.

В результате обысков по местам проживания фигурантов и осмотра автомобиля были изъято: 6 банковских карт, 16 мобильных телефонов, 505 оригинальных и "реплик" адаптеров питания Apple, 11 сим-карт, ноутбук и 90 тысяч рублей.

В багажнике полицейские обнаружили пару комплектов архивных номеров. Как оказалось, автовладелец использовал их для уклонения от уплаты за парковку.

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Фото и видео: МВД