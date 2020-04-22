Раскрыто разбойное нападение с ножом на менеджера салона сотовой связи в Кудрово

Мужчина ранее украл смартфон за 15 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на работника салона сотовой связи в городе Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около четырех часов дня 16 апреля в полицию Всеволожского района поступило сообщение о разбойном нападении на салон сотовой связи в городе Кудрово. Неизвестный злоумышленник в помещении салона сотовой связи на Европейском проспекте, 8, под угрозой ножа 28-летнему менеджеру, похитил мобильный телефон "Хонор" стоимостью 15 тысяч рублей.

Накануне по подозрению в данном преступлении задержан 41-летний неработающий местный житель. Он ранее судим за кражу.

Ранее московскую журналистку обокрали в Петербурге.

Видео: МВД