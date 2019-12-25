Московскую журналистку обокрали в Петербурге

Неизвестный вынес из квартиры 600 евро, 400 долларов и ноутбук Apple. Размер ущерба составил 211 000 рублей.

Журналистку из Москвы обокрали на севере Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне в полицию Выборгского района обратилась 25-летняя жительница Москвы, которая является главным редактором информационного агентства. Девушка рассказала, что ночь на 16 апреля неизвестный взломал стеклопакет окна в квартире на Светлановском проспекте, которую она снимает. Он вынес 600 евро, 400 долларов и ноутбук Apple. Размер ущерба составил 211 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее на Васильевском острове у мужчины украли 4000 масок на 156 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV