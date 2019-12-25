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Московскую журналистку обокрали в Петербурге
Сегодня, 9:44
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nastya960

Московскую журналистку обокрали в Петербурге

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Неизвестный вынес из квартиры 600 евро, 400 долларов и ноутбук Apple. Размер ущерба составил 211 000 рублей.

Журналистку из Москвы обокрали на севере Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне в полицию Выборгского района обратилась 25-летняя жительница Москвы, которая является главным редактором информационного агентства. Девушка рассказала, что ночь на 16 апреля неизвестный взломал стеклопакет окна в квартире на Светлановском проспекте, которую она снимает. Он вынес 600 евро, 400 долларов и ноутбук Apple. Размер ущерба составил 211 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". 

Ранее на Васильевском острове у мужчины украли 4000 масок на 156 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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