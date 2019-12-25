На Васильевском острове у мужчины украли 4000 масок на 156 тысяч рублей

Продавца ограбили трое неизвестных. Одного подозреваемого удалось задержать.

Торговца медицинскими масками ограбили на Васильевском острове. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавший рассказал, что после размещения объявления о продаже медицинских масок в Instagram c ним о встрече договорились трое неизвестных. Вечером у дома 48 по 3-й линии В.О. преступники, применив силу, отобрали у продавца 4 000 медицинских масок и скрылись. Сумма ущерба составила 156 тысяч рублей.

Несмотря на то, что в полицию мужчина обратился только через 4 дня, правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Дагестана, работающий кассиром-контролером в сетевом магазине. Масок у него уже не было.

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