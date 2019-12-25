В Петербурге врача оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

Медик контактировал с больным коронавирусом.

В Петербурге врача оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение домашней изоляции. Медик должен был находиться дома после контакта с больным коронавирусом. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Еще 3 апреля в шестом часу вечера мужчина на Chevrolet Lacetti поехал к дому № 58 по Дунайскому проспекту. При этом дома он должен был оставаться до 10 апреля. Сам медик сообщил, что он "пытался понять, как будет документально оформлено его отсутствие на рабочем месте, и какие шаги он должен предпринять", потому что он почти не контактирует с пациентами и их биологическим материалом.

Он звонил на работу и в службу "112", но ему говорили, что к нему придут сами. И так как врач "не смог сразу правильно оценить всю серьёзность положения", он в маске повез на автомобиле свою жену до магазина. Сам машину он не покидал. Однако, суд не принял это во внимание и назначил ему штраф 15 тысяч рублей.

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