Вирусологи: коронавирусом в Петербурге могут переболеть до 120 тысяч человек

Это 0,8-2,2% от общего числа жителей города.

Ожидается, что на пике распространения коронавируса количество заболевших будет варьироваться от 45 до 120 тысяч человек. Это 0,8-2,2% от общего числа жителей города. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на вице-губернатора Владимира Княгинина.

Прогноз составляли специалисты из НИИ гриппа им. Смородинцева, Фонда центра стратегических разработок "Северо-Запад", НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербургского политехнического университета и новосибирского НПО "Вектор".

Эксперты заявили, что бессимптомных носителей COVID-19 может быть в десятки раз больше. Также специалисты напомнили, что в группе риска находятся граждане старше 65 лет, люди с диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми и прочими хроническими заболеваниями.

Также вирусологи заявили, что разобраться с COVID-19 в Петербурге до июня не получится.

Фото: Piter.TV