Вирусологи заявляют, что разобраться с COVID-19 в Петербурге до июня не получится

Каждому городу нужно в среднем 100 дней, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию, пик приходится на 70-80 дни.

Вспышка коронавируса, по прогнозам экспертов, может длиться 3-4 месяца, а официальное количество заразившихся может отличаться от реальных цифр в 10 раз. Об этом стало известно из документа, который оказался в распоряжении "Фонтанка.ру".

Такие колебания числа заболевших допустимы из-за невыявленных случаев заражения, когда люди переносят COVID-19 в лёгкой форме и на ногах. По прогнозам вирусологов, ситуация с коронавирусом в Северной столице не разрешится до июня 2020 года. Каждому городу нужно в среднем 100 дней, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию, пик приходится на 70-80 дни. Первый человек в коронавирусом в Петербурге появился 4 марта.

Смертность, по заявлению учёных, напрямую зависит от того, насколько своевременно будут выявляться новые случаи заражения.

Отчёт готовили сотрудники НИИ гриппа им. Смородинцева, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербургского политехнического университета, Фонда центра Стратегических Разработок "Северо-Запад" и новосибирского НПО "Вектор".

Здоровье пожилых петербуржцев обязали проверять каждую неделю.

Фото: Piter.TV