Здоровье пожилых петербуржцев обязали проверять каждую неделю

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Теперь люди старше 65 лет и инвалиды должны проходить еженедельное медицинское наблюдение на дому. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.
При обращении указанных лиц за медицинской помощью с симптомами респираторных заболеваний, их должны сразу обследовать на коронавирус. При подтверждении диагноза госпитализировать в стационар.
Дополнительные требования теперь предъявляются к содержанию людей в учреждениях соцзащиты, к примеру, в детдомах и интернатах. Всем будут измерять температуру, в помещениях требуется установить антисептики, термометры, ультрафиолетовые излучатели.
Также Башкетова поручила обеспечить соблюдение требований по сбору и обеззараживанию медицинских отходов.
Раскрыты случаи повторного заражения коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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