Здоровье пожилых петербуржцев обязали проверять каждую неделю

Такое же требование предъявили к инвалидам.

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Теперь люди старше 65 лет и инвалиды должны проходить еженедельное медицинское наблюдение на дому. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

При обращении указанных лиц за медицинской помощью с симптомами респираторных заболеваний, их должны сразу обследовать на коронавирус. При подтверждении диагноза госпитализировать в стационар.

Дополнительные требования теперь предъявляются к содержанию людей в учреждениях соцзащиты, к примеру, в детдомах и интернатах. Всем будут измерять температуру, в помещениях требуется установить антисептики, термометры, ультрафиолетовые излучатели.

Также Башкетова поручила обеспечить соблюдение требований по сбору и обеззараживанию медицинских отходов.

Раскрыты случаи повторного заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV