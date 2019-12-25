ВОЗ проверит случаи повторного инфицирования COVID-19 в Южной Корее.

Раскрыты случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ рассказали, что начали расследование эпизодов с повторным заражением COVID-19, которые выявлены на территории Южной Кореи.

Напомним, что 10 апреля медики рассказали, что получили положительный тест на инфекцию у 91 пациента, которые были выписаны из больницы ранее с отрицательными результатами на коронавирусную инфекцию после лечения. Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Чон Ен Кен считает, что подобная ситуация могла возникнуть из-за реактивации вируса, а не повторного заражения. В ВОЗ пообещали проверить сообщения врачей.

На данный момент в ВОЗ пояснили, что не могут сделать вывод о характере распространения коронавируса без нужного объема эпидемиологических сведений. Медики будут системно собирать генетические образцы у выздоровевших пациентов чтобы определить, как долго человек может быть "заразным" для общества.

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