Предположительно КНДР испытала крылатые ракеты.

Северная Корея запустила ракеты в Японское море. Об этом сообщили журналисты издания Рёнхап со ссылкой на правительство Южной Кореи. По данным властей страны, КНДР направила несколько снарядов над акваторией Японского моря. В Сеуле предполагают, что Северная Корея использовала противокорабельные ракеты малой дальности. Если запуск КНДР данного вида ракет подтвердится, то для страны это будет первый подобный запуск с июня 2017 года.

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Напомним, что за 2020 год Северная Корея провела по счету уже пять ракетных тестов. В конце марта в КНДР испытали многозарядную пусковую установку.

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