Южная Корея осудила испытания КНДР.

КНДР испытала многозарядную пусковую установку. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи. Чиновники рассказали, что тесты проводились на территории Академии национальной обороны страны. Специалисты запустили сверхбольшую реактивную систему залпового огня. Испытания системы прошли успешно, подтверждены стратегические и технические характеристики объекта. В ближайшее время систему передадут армии для использования.

В Южной Корее осудили действия соседнего государства. Об этом рассказали журналисты из Yonhap со ссылкой на чиновников из комитета начальников штабов. Политики призывают остановить испытания в КНДР из-за пандемии коронавируса в мире.

КНДР осуществила пуск "неопознанных снарядов".

Видео: YouTube/ARIRANG NEWS