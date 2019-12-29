КНДР осуществила пуск "неопознанных снарядов"

Два снаряда заметили журналисты.

Северная Корея осуществила пуск "неопознанных снарядов" впервые в 2020 году. Журналисты Associated Press рассказали, что военные запустили два снаряда. В Объединенном комитете начальников штабов КНДР добавили, что пуск состоялся вблизи города Вонсан. Специалисты не уточнили тип и высоту полета.

Еще 1 января Ким Чен Ын анонсировал презентацию миру нового вида стратегического оружия. Разработка ведется из-за враждебного отношения США к политике страны. В 2019 года КНДР замечена в 13 пусках неопознанных снарядов.

Ранее Пентагон: военное преимущество США над Россией подорвано.