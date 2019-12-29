США начинает противостоять также КНДР и Ирану.

Пентагон: военное преимущество США над Россией подорвано. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Специалист выступил на слушаниях в палате представителей. Об этом заявили журналисты из Military Times.

Наше конкурентное преимущество стало менее явным. Китай и Россия пытаются превзойти нас рассказал спикер

По словам эксперта, сейчас американцы сталкиваются с альтернативными вызовами. В частности, влияние пытаются оказывать Северная Корея и Иран. Эти государства пытаются нарушить стабильность на региональном уровне. Сейчас США следует обновить "ядерную триаду", хотя и не стоит ввязываться в гонку вооружений против России.

Ранее США не будут расширять ядерный арсенал.

Видео: YouTube/ABC News