На проспекте Буденного в Стрельне обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны

При строительстве дороги в Петродворцовом районе, неподалёку от жилого комплекса "Любоград", строители натолкнулись на старую мину — миномётный снаряд периода Великой Отечественной войны. Об обнаружении боеприпаса проинформировало издание Росгвардии.
Группа разминирования специального подразделения ОМОН была отправлена на место происшествия для осмотра находки. Взрывотехнические специалисты определили, что обнаруженный предмет представлял собой артснаряд калибра 152 мм, относящийся к эпохе военного времени.
Боеприпас был помещён в специальный контейнер и отправлен на специализированный полигон для безопасного уничтожения.
Ранее мы сообщили о том, что в подвале гостиницы на Тореза нашли боеприпасы.
Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга
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