На проспекте Буденного в Стрельне обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны

Боеприпас был помещён в специальный контейнер и отправлен на специализированный полигон для безопасного уничтожения.

При строительстве дороги в Петродворцовом районе, неподалёку от жилого комплекса "Любоград", строители натолкнулись на старую мину — миномётный снаряд периода Великой Отечественной войны. Об обнаружении боеприпаса проинформировало издание Росгвардии.​

Группа разминирования специального подразделения ОМОН была отправлена на место происшествия для осмотра находки. Взрывотехнические специалисты определили, что обнаруженный предмет представлял собой артснаряд калибра 152 мм, относящийся к эпохе военного времени.

Боеприпас был помещён в специальный контейнер и отправлен на специализированный полигон для безопасного уничтожения.

Ранее мы сообщили о том, что в подвале гостиницы на Тореза нашли боеприпасы.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга