В Роспотребнадзоре петербуржцам перечислили правила хранения продуктов в жару

В частности, мясо животных и птиц хранится в течение суток.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти перечислили правила хранения продуктов и готовых блюд в жаркую погоду.

В частности, мясо животных и птиц хранится в течение суток, а копченая птица съедобна в течение 72 часов после приготовления. Желированные продукты рекомендуется употребить за 12 часов, резаные овощи и зелень – за 18 часов. Салаты с заправкой стоит съесть в течение 12 часов.

Если в салат с заправкой добавлены консервированные овощи или яйца, то такой салат необходимо съесть как можно быстрее, так как через 6 часов он будет считаться небезопасным. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Любые гарниры (картофель, тушеные овощи или крупы) лучше не есть, если с момента приготовления прошло 16 часов. Свежая рыба должна храниться не более суток при температуре не выше +2 градусов.

Молочные продукты безопасны при условии хранения при температуре от +2 до +6 градусов в течение 36 часов, кисломолочную продукцию лучше не хранить свыше 72 часов. Кондитерские и хлебобулочные изделия сохраняют свежесть в холодильнике в течение 24 часов, овощные или фруктовые соки – двух суток.

Нельзя держать сырые продукты и полуфабрикаты вместе с готовой едой, хранить испорченные или подозрительные по качеству продукты вместе со свежими. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

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