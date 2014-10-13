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На улице Рубинштейна провалился асфальт
Сегодня, 12:34
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На улице Рубинштейна провалился асфальт

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На участке возле дома 28Б накануне произошло вытекание холодной воды.

На улице Рубинштейна в Центральном районе Петербурга провалился асфальт. Об этом 17 июля рассказали очевидцы. 

Как пояснили в "Водоканале", на участке возле дома 28Б накануне произошло вытекание холодной воды, его локализовали в тот же день. Провал находится в зоне работ по устранению нарушения, которые все еще ведутся. 

Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. Информации о пострадавших нет. 

Ранее мы сообщили о том, что 24 июня на Будапештской улице также произошла коммунальная авария. Ответственность застрахована, реальный ущерб возместят. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: прорыв трубы, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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