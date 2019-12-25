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На Будапештской улице произошла коммунальная авария
Сегодня, 15:59
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На Будапештской улице произошла коммунальная авария

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Дефектный участок уже отключили, в зоне происшествия стоят автомобили.

Коммунальная авария произошла во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. 

Трубу прорвало на Будапештской улице, в настоящее время специалисты "Теплосети" проводят там испытания. Технологическое нарушение обнаружили возле дома 9. 

Дефектный участок уже отключили, в зоне происшествия стоят автомобили. Однако ответственность застрахована, реальный ущерб возместят. Кроме того, восстановят благоустройство. 

Ранее мы рассказывали о том, что Красногородскую улицу в Красном Селе затопило. Вытекание оперативно локализовали. 

Фото: Telegram / Петербург с огоньком 

Теги: будапештская улица, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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