На Будапештской улице произошла коммунальная авария

Дефектный участок уже отключили, в зоне происшествия стоят автомобили.

Коммунальная авария произошла во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Трубу прорвало на Будапештской улице, в настоящее время специалисты "Теплосети" проводят там испытания. Технологическое нарушение обнаружили возле дома 9.

Дефектный участок уже отключили, в зоне происшествия стоят автомобили. Однако ответственность застрахована, реальный ущерб возместят. Кроме того, восстановят благоустройство.

Ранее мы рассказывали о том, что Красногородскую улицу в Красном Селе затопило. Вытекание оперативно локализовали.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком