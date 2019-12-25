На Будапештской улице произошла коммунальная авария

Коммунальная авария произошла во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Трубу прорвало на Будапештской улице, в настоящее время специалисты "Теплосети" проводят там испытания. Технологическое нарушение обнаружили возле дома 9.
Дефектный участок уже отключили, в зоне происшествия стоят автомобили. Однако ответственность застрахована, реальный ущерб возместят. Кроме того, восстановят благоустройство.
Ранее мы рассказывали о том, что Красногородскую улицу в Красном Селе затопило. Вытекание оперативно локализовали.
Фото: Telegram / Петербург с огоньком
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