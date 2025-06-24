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Красногородскую улицу в Красном Селе затопило

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На адрес направлены бригады "Водоканала", они должны прибыть к 08:30.

В Красном Селе 24 июня произошло вытекание холодной воды. Об этом сообщили в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село". 

Затопило Красногородскую улицу возле дома 15. На адрес направлены бригады "Водоканала", они должны прибыть к 08:30. 

Из-за технологического нарушения временно изменены маршруты автобусов №№44, 147, 149, 145, 245. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Ранее мы рассказывали о том, что коммунальная авария произошла в центре Петербурга. При проведении земляных работ был поврежден водовод диаметром 750 миллиметров. 

Видео, фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: вытекание воды, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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