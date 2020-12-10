Вытекание на площади Восстания локализовано

При проведении земляных работ был поврежден водовод диаметром 750 миллиметров.

Специалисты "Водоканала" локализовали вытекание в центре Петербурга к 16:15 27 мая. Вся вода отведена в канализацию, сообщили в предприятии.

Напомним, коммунальная авария в районе площади Восстания произошла сегодня днем. При проведении земляных работ был поврежден водовод диаметром 750 миллиметров. Всех абонентов обеспечили услугами холодного водоснабжения.

Ранее мы рассказывали о том, что на Северном проспекте из-под земли забил фонтан, вода достигла пятого этажа. Во время гидравлических испытаний обнаружили изношенный участок сети. Пострадавших нет.

Кроме того, на прошлой неделе пешеходная часть провалилась на набережной Обводного канала. "Водоканал" проводил работы на глубине.

Видео, фото: пресс-служба "Водоканала"