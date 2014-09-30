Невский проспект затопило в Петербурге

В центре Петербурга днем 27 мая произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
По словам горожан, потоп случился на Невском проспекте в районе площади Восстания. В "Водоканале" прокомментировали происшествие.
При проведении земляных работ сторонней организацией был поврежден водовод диаметром 750 миллиметров. Бригады "Водоканала" на адресе.
Пресс-служба "Водоканала"
Сейчас специалисты занимаются локализацией вытекания. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. Воду отведут в канализацию.
Ранее мы сообщили о том, что на Северном проспекте из-под земли забил фонтан высотой в пять этажей. Во время гидравлических испытаний обнаружили изношенный участок сети.
Фото: Telegram / Петербург с огоньком
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