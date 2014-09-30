Невский проспект затопило в Петербурге

При проведении земляных работ был поврежден водовод диаметром 750 миллиметров.

В центре Петербурга днем 27 мая произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, потоп случился на Невском проспекте в районе площади Восстания. В "Водоканале" прокомментировали происшествие.

При проведении земляных работ сторонней организацией был поврежден водовод диаметром 750 миллиметров. Бригады "Водоканала" на адресе. Пресс-служба "Водоканала"

Сейчас специалисты занимаются локализацией вытекания. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. Воду отведут в канализацию.

Ранее мы сообщили о том, что на Северном проспекте из-под земли забил фонтан высотой в пять этажей. Во время гидравлических испытаний обнаружили изношенный участок сети.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком