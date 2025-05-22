На Северном из-под земли забил фонтан высотой в пять этажей

По информации ГУП "ТЭК СПб", во время гидравлических испытаний обнаружили изношенный участок сети.

В Калининском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Об этом рассказали 22 мая очевидцы в социальных сетях.

Трубу прорвало возле дома 77 по Северному проспекту, вода достигла пятого этажа. По информации ГУП "ТЭК СПб", во время гидравлических испытаний обнаружили изношенный участок сети, пишет 78.ru. Вытекание было локализовано бригадой к 12:46. Изношенный участок включат в план ремонта.

Сейчас данных о пострадавших нет, детали выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что на перекрестке улицы Дмитрова и Будапештской улицы тоже случилась авария с прорывом трубы с горячей водой. Вытекание затронуло как проезжую часть, так и тротуары.

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