На перекрестке Дмитрова и Будапештской прорвало трубу

На месте аварии уже работают экстренные службы.

Утром 24 марта на перекрестке улиц Дмитрова и Будапештской в Петербурге произошла авария с прорывом трубы с горячей водой. Очевидцы публикуют видеозаписи случившегося в социальных сетях.

Судя по видео, авария затронула проезжую часть между четной и нечетной сторонами улицы Дмитрова. Рядом с пешеходным переходом, залитым кипятком, видны прохожие.

Очевидцы сообщают, что на месте аварии уже работают экстренные службы. На данный момент серьезных пробок на улице Дмитрова не наблюдается.

Ранее мы сообщили о том, что

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