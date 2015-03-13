На перекрестке Дмитрова и Будапештской прорвало трубу

Утром 24 марта на перекрестке улиц Дмитрова и Будапештской в Петербурге произошла авария с прорывом трубы с горячей водой. Очевидцы публикуют видеозаписи случившегося в социальных сетях.
Судя по видео, авария затронула проезжую часть между четной и нечетной сторонами улицы Дмитрова. Рядом с пешеходным переходом, залитым кипятком, видны прохожие.
Очевидцы сообщают, что на месте аварии уже работают экстренные службы. На данный момент серьезных пробок на улице Дмитрова не наблюдается.
Ранее мы сообщили о том, что
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