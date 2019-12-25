В пользу жителя Петербурга взыскали более 6 млн рублей за залитую квартиру

Управляющая компания задерживала выплату суммы.

В Центральном районе судебные приставы помогли собственнику квартиры в Смольном проезде получить более 6 млн рублей компенсации от коммунальной службы. Об этом рассказали в ГУ ФССП России по Петербургу.

Установлено, что жилище 57-летнего мужчины залило водой. Он обратился в Смольнинский районный суд, который постановил взыскать с управляющей компании почти 4 млн рублей, штраф, компенсацию и судебные издержки. Позже были скорректированы отдельные суммы. В итоге причиненный ущерб оценили в 6 млн рублей, однако деньги потерпевшему так и не выплатили.

Приставы уведомили организацию о возбуждении исполнительного производства. После ареста банковских счетов и вынесения исполнительского сбора, составившего свыше 300 тыс. рублей, петербуржцу перечислили средства.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге взыскали около 2 млрд рублей алиментов за девять месяцев.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу