В Петербурге взыскали почти 2 млрд рублей алиментов за 9 месяцев 2026 года

Одним из главных инструментов борьбы с неплательщиками стал публичный реестр злостных должников

За девять месяцев 2026 года в Петербурге удалось взыскать с должников около 2 миллиардов рублей по алиментам. Об этом "КП-Петербург" сообщил начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Санкт-Петербургу Владимир Хачатурян. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года приставы смогли получить от алиментщиков порядка 1,5 миллиарда рублей.

По словам Хачатуряна, в городе остаются должны по алиментам 13 800 человек, тогда как в прошлом году число должников составляло 14 тысяч. Одним из главных инструментов борьбы с неплательщиками стал публичный реестр злостных должников. В него попадают люди, имеющие задолженность, а также привлеченные за это к административной или уголовной ответственности.

Сейчас в реестре порядка 6900 жителей Петербурга, это своеобразная стена позора, граждане активно пытаются выйти из реестра. После погашения долга из него исключили более 2500 человек. Владимир Хачатурян, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Санкт-Петербургу

Помимо публичного порицания, для взыскания долга приставы применяют жесткие меры: накладывают аресты на имущество и зарплату должника, вводят ограничение на пользование автомобилем или запрещают выезд за рубеж. Проверить, не состоит ли гражданин в реестре алиментщиков, можно на официальном сайте судебных приставов.

Ранее мы сообщили о том, что более 600 должников по алиментам в Петербурге отработали административное наказание.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу