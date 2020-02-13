Пентагон: США не будут расширять ядерный арсенал

Такое заявление сделал на слушаниях в американском сенате глава стратегического командования США Чарльз Ричард.

Представитель Пентагона на слушаниях в сенате заявил о том, что США не стремится к новой гонке вооружений с Россией и КНР. Руководитель стратегического командования США Чарльз Ричард отметил, что планы по модернизации ядерных сил не предполагают расширения ядерного потенциала страны.

Военный добавил, что в настоящее время в США заняты увеличением срока действия ядерного потенциала и стремятся к "большему числу возможностей". Он указал на то, что это и позволит достигать поставленных страной целей.

Ранее мы сообщали о том, что американский военный указал на слабое место США в войне с Россией. Причиной проблем, которые могут возникнуть, станет плохая логистика.

Видео: YouTube / MrNightSky