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Пентагон: США не будут расширять ядерный арсенал

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Такое заявление сделал на слушаниях в американском сенате глава стратегического командования США Чарльз Ричард.

Представитель Пентагона на слушаниях в сенате заявил о том, что США не стремится к новой гонке вооружений с Россией и КНР. Руководитель стратегического командования США Чарльз Ричард отметил, что планы по модернизации ядерных сил не предполагают расширения ядерного потенциала страны.

Военный добавил, что в настоящее время в США заняты увеличением срока действия  ядерного потенциала и стремятся к "большему числу возможностей". Он указал на то, что это и позволит достигать поставленных страной целей.

Ранее мы сообщали о том, что американский военный указал на слабое место США в войне с Россией. Причиной проблем, которые могут возникнуть, станет плохая логистика

Видео: YouTube / MrNightSky

Теги: пентагон, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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