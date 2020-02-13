Америка может проиграть уже в начале боевых действий.

Американский военный указал на слабое место США в войне с Россией. Причиной проблем, которые могут возникнуть, станет плохая логистика. Об этом заявил командующий Тихоокеанскими ВВС Брайн Киллоу в интервью журналистам Defense News.

У нас нет эффективной железнодорожной сети и автодорог, которые используют европейцы прокомментировал специалист

Ракетные комплексы Москвы и Пекина ставят под сомнение эффективность аэродромов НАТО. Их могут быстро ликвидировать еще в начале военного конфликта. Эксперт считает, что американцам нужно перестроиться и стать более мобильными. Однако сейчас этому мешает большой вес техники, а также количество оборудования, которое обслуживает воздушные суда. Все это сохраняется на уровне 1960-ых годов. В ближайшее время военные представят новую концепцию развития.

Ранее Piter.tv писал о том, что ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия.

Видео: YouTube/America"s Navy