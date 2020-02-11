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Вчера, 22:45
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ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия

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По данным Defense News, это связано с бюджетными ограничениями.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия. Об этом сообщает издание Defense News.

По данным издания, закрытие программы никак не связано с бюджетными ограничениями.

"Закрытие программы не связано с какими-либо техническими проблемами", 

— отметили в США.

Напомним, что оружие разрабатывали в рамках программы HCSW. Проектом занималась корпорация Lockheed Martin. Известно, что гиперзвуковое оружие является лишь одним из направлений соответствующей программы. 

Предполагалось, что образец этого оружия разработают в 2022 году.

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Теги: мировые новости, общество, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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