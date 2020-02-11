Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия. Об этом сообщает издание Defense News.
По данным издания, закрытие программы никак не связано с бюджетными ограничениями.
"Закрытие программы не связано с какими-либо техническими проблемами",
— отметили в США.
Напомним, что оружие разрабатывали в рамках программы HCSW. Проектом занималась корпорация Lockheed Martin. Известно, что гиперзвуковое оружие является лишь одним из направлений соответствующей программы.
Предполагалось, что образец этого оружия разработают в 2022 году.
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