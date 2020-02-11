По данным Defense News, это связано с бюджетными ограничениями.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия. Об этом сообщает издание Defense News.

По данным издания, закрытие программы никак не связано с бюджетными ограничениями.

"Закрытие программы не связано с какими-либо техническими проблемами", — отметили в США.

Напомним, что оружие разрабатывали в рамках программы HCSW. Проектом занималась корпорация Lockheed Martin. Известно, что гиперзвуковое оружие является лишь одним из направлений соответствующей программы.

Предполагалось, что образец этого оружия разработают в 2022 году.

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