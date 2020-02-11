Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о Второй мировой

В записи отмечается, что "польский исторический ревизионизм" набирает обороты.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне. Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве обратили внимание на статью польского посла в Берлине Анджея Пшилебского, которая опубликована в газете Markische Oderzeitung. Напомним, что в ней говорилось о том, что Советский Союз был главным выгодоприобретателем от войны с Третьим рейхом.

В посольстве заявили, что Польша пытается превратить СССР в виновника войны. Дипломаты подчеркнули, что Советский Союз боролся против Третьего рейха. Также в ведомстве отметили, что к истории стоит относиться бережно.

Ранее мы сообщали о том, что Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой.