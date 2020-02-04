Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой

При этом Макрон указал на то, что историю XX века хотят изменить Польша и Венгрия.

Президент Франции увидел попытку России переписать историю и обвинить Польшу. Эммануэль Макрон заявил, что Москва по-новому интерпретирует историю Второй мировой войны.

При этом Макрон указал на то, что историю XX века хотят изменить Польша и Венгрия. Так, в Польше считают необоснованными слова Путина о том, что государство развязало войну.

Ранее глава МИД Польши объявил, что страна одержала победу в историческом споре с Россией. Москва не согласилась с мнением дипломата Яцека Чапутовича.

Видео: BBC News