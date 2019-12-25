Макрон заявил о самой тяжелой ситуации во Франции со Второй мировой войны

Проблема вызвана лесными пожарами.

Лидер Елисейского дворца Эмманюэль Макрон заявил о том, что европейская страна столкнулась с беспрецедентными лесными пожарами, которые стали самой тяжелой ситуацией со времен Второй мировой войны. Такие слова главы государства приводят местные журналисты из издания L"Indépendant. Известно, что политик выступал с сообщением по проблеме в Бордо. Он призывал местных жителей к единству. Глава страны предупредил население о том, что для них предстоящие недели окажутся тяжелыми.

Мы сталкиваемся с совершенно беспрецедентным пожаром. Мы переживаем самую тяжелую ситуацию из всех, что когда-либо фиксировались — самую тяжелую со времен Второй мировой войны. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Известно, что в ликвидации природных возгораний во Франции, по данным западного СМИ, сейчас задействованы 2,75 тысяч пожарных, 1,5 тысяч военнослужащих, 1,44 тысяч сотрудников сил внутренней безопасности, а также 18 воздушных судов. Приводится в материале статистике о том, что в ходе тушения пожаров пострадали 88 пожарных, четверо из которых — за последние сутки. Жертв среди гражданского населения не допущено, однако было разрушено 240 зданий. На текущий момент огонь в Жиронде уничтожил 42 тысяч гектаров леса. По данным премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, с начала текущего года в стране сгорело более 116 тысяч гектаров зеленых насаждений. Речь идет о новом антирекорде, который пришел за показателем 2022 года. Из-за пожара в Жиронде местными властями были эвакуированы 220 тысяч человек.

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