AFP: задержанный Францией танкер Deliver покинул рейд порта Марселя

Компания-владелец судна заплатила административный штраф.

Танкер Deliver, задержанный ранее Военно-морскими силами Франции в акватории Средиземного моря в июне 2026 года по обвинению в незаконном использовании государственного флага, получил разрешение покинуть рейд порта Марселя и продолжить свое плавание. Соответствующими данными поделились западные журналисты из новостного агентства Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на официальное заявление морской префектуры зоны Средиземного моря и прокуратуры города Марселя. В опубликованном коммюнике упоминается о том, что 22 июня компания-владелец судна приговорена судебной инстанцией к выплате денежного штрафа. После выплаты в пользу государства экипажу разрешено отправиться по маршруту следования. Точная сумма штрафа не раскрывалась публично.

Напомним, что 25 июня глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон уведомил граждан задержании неподалеку от острова Сицилия танкера Deliver. По утверждениям политического деятеля из Парижа, танкер относится к так называемому теневому флоту РФ. Он добавил, что корабль проходил вблизи острова "с нарушением морского права". По версии со стороны Морской префектуры Средиземного моря, судно двигалось под флагом Камеруна из города Приморска. Операция по задержанию проводилась совместно силами Франции и Великобритании.

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