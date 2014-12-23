Власти Великобритании планируют продажу российской нефти с танкера Smyrtos

В Лондоне считают, что по местному законодательству сырье теперь принадлежит Великобритании.

Власти Соединенного королевства планируют продать почти 100 тысяч тонн нефти с танкера Smyrtos, захваченного 14 июня в проливе Ла-Манш. Соответствующей информацией поделились британские журналисты из местного издания The Telegraph со ссылкой на чиновников из Лондона. В СМИ уточнили, что этот танкер связывают с российским "теневым флотом". Таким образом власти из Великобритании считают, что ресурсы на борту судно теперь принадлежат им по закону. Они намерены распоряжаться сырьем по своему усмотрению. Рыночная стоимость данной партии нефти на мировых рынках оценивается примерно в 35 миллионов фунтов (около 3,4 миллиардов рублей.).

Сейчас национальное правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования денежных средств от продажи ресурсов. В частности, речь идет о перечислении денег напрямую киевскому режиму или закупка боевой техники для Вооруженных сил Украины. Кроме этого изучается возможность переработки нефти внутри страны для нужд внутреннего энергоснабжения. При этом юридические механизмы передачи топлива британским компаниям пока что не установлены властями. Этот план находится на начальной стадии обсуждений.

Напомним, что танкер Smyrtos перехватили в Ла-Манше по распоряжению премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Капитану судна, гражданину Индии, предъявлены обвинения в нарушении санкционного давления в отношении России. Посольство России в Лондоне заявило об отсутствии граждан России на борту судна.

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