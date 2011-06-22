Подробности встречи делегатов на раскрываются.

Новая встреча американской и украинской делегаций началась в Эр-Рияде днем 25 марта. Соответствующее заявление опубликовали иностранные журналисты из новостного агентства Agence France-Presse со ссылкой на собственный источник в делегации от киевского режима. Других подробностей официальный представитель не привел в публичном пространстве.

Мы по-прежнему работаем с американцами. речь источника СМИ

Напомним, что 24 марта в Саудовской Аравии завершилась двусторонняя встреча представителей России и США после более чем 12 часов консультаций. На мероприятиях обсуждались вопросы, касающиеся мирного урегулирования украинского кризиса. В СМИ написали о том, что делегатам удалось согласовать совместное заявление. Предположительно, данный документ сегодня распространят широкой аудитории Кремль и Белый дом. Участники не комментировали результаты рабочей встречи. Помощник главы государства Владимира Путина Юрий Ушаков заметил, что основной темой консультаций должны были стать вопросы, связанные с возобновлением зерновой инициативы в акватории Черного моря Таких договоренностей ранее достигли в телефонном разговоре лидеры США и РФ.

Румыния и Болгария опасаются изменений в статус-кво в Черном море, пишет FT.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости