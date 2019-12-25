Румыния и Болгария опасаются изменений в статус-кво в Черном море, пишет FT

Эксперты из стран с выходом к Черному морю следят за переговорами РФ и США в Эр-Рияде.

Румыния и Болгария опасаются значительных перемен в статус-кво в акватории Черного моря в рамках возможной договоренности между российским и американским руководством. Соответствующее заявление своим читателям сделали авторы иностранного издания The Financial Times со ссылкой на чиновников из черноморского региона. В СМИ указали, что экспертная встреча "технических команд" из Москвы и Вашингтона проводится в понедельник, 24 марта, на территории города Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Аналитики ждут того, что двусторонние переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления зерновой инициативы, касающейся безопасности судоходства. Эта тема обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа. В газете написали о том, что европейские страны, у которых есть выход к Черному морю, сейчас с беспокойством наблюдают за диалогом в Эр-Рияде.

Румыния и Болгария опасаются каких-либо значительных изменений в статус-кво в Черном море в рамках более широкого возможного соглашения между Россией и США... с учетом того, что оно расширит зону операций ВМФ РФ. публикация The Financial Times

Заадные чиновники утверждают, любое соглашение по этому вопросу, как ожидается, принесет выгоду Москве.

ОСК и Бакинский судозавод будут строить танкеры класса "река-море".

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