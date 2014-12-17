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Мужчине, который поджег сожительницу в Красном Селе, предъявили обвинение

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Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с ожогами головы, туловища и конечностей.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство сожительницы путем поджога. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, пп. "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Напомним, 15 июля пьяный злоумышленник в квартире дома по Гатчинскому шоссе в Красном Селе, в ходе конфликта с женщиной, облил ее горючей жидкостью и поджег. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с ожогами головы, туловища и конечностей. 

Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства преступления устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские устанавливают обстоятельства гибели вахтовика в Тосненском районе. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: красное село, поджог, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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