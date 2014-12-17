ЛДПР в Петербурге выдвигает ветеранов СВО на ключевые позиции в партии

Назначение Ивана Есипова первым заместителем руководителя регионального отделения ЛДПР эксперты назвали знаковым: на первые роли в партии приходят не представители традиционной номенклатуры, а люди дела. В случае с Есиповым – это человек, доказавший свою преданность стране на полях сражений СВО. Три года назад чиновник, занимавший должность зампреда комитета по молодёжной политике Петербурга, отказался от брони и добровольно отправился на фронт.

Получив тяжёлое ранение, Иван Есипов провёл полгода в госпиталях. Он видел страдания бойцов, потерявших конечности, и моральное напряжение солдат, ожидающих возвращения домой.

Адаптация участников СВО к мирной жизни – а их вернётся около миллиона – лишь одна из задач. Не менее важно подготовить к этому и само общество, которое находится под мощным информационным воздействием. Надо научить людей не бояться ветеранов. Поверьте, боевой опыт делает человека более взвешенным и накладывает на него больше обязательств, чем прав, – подчёркивает Есипов.

Участник СВО, петербуржец Кирилл Нестеров подтвердил, что сам не раз сталкивался с предвзятым отношением к себе:

Это глубокая проблема общества – давление СМИ, навязывание в фильмах стереотипа о людях с боевым опытом. С этим необходимо бороться! Поэтому меня порадовало, что ЛДПР в Петербурге выдвинула на эту ответственную работу ветерана СВО.

По мнению политолога Максима Соловьёва, назначение ветерана СВО на руководящую должность отражает программную установку ЛДПР на обновление рядов молодыми кадрами с обострённым чувством социальной справедливости и патриотическим настроем.

Леонид Слуцкий абсолютно прав: работая с патриотической повесткой, он ищет патриотов не в кабинетах, а среди тех, кто может подать пример. В этом отношении кандидатура Есипова идеальна. Молодой патриот, не спрятавшийся за броню чиновника из Смольного, герой-связист, награждённый медалью "За отвагу", к тому с большим опытом работы на руководящих должностях, – отмечает эксперт.

Политолог Александр Семёнов акцентировал внимание на том, что всё больше ветеранов СВО в своих идеологических убеждениях склоняются к ЛДПР, которая активно вовлекает их в реальную политику:

Назначение Есипова показывает, что ЛДПР чётко выполняет установку президента по интеграции ветеранов СВО в управление страной. Партия делает ставку на людей, доказавших преданность Родине и обладающих необходимыми для управления качествами: ответственностью, дисциплиной и стремлением к справедливости, – отмечает эксперт.

Кирилл Нестеров добавил:

Действительно, очень важно чтобы наверху были люди, работавшие "на земле" и приобретшие там опыт и репутацию.

Фото из личного архива Ивана Есипова