В Минобороны должны создать гиперзвуковое оружие для защиты.

В Пентагоне заявили о необходимости модернизации ядерной триады. Замглавы по закупкам и техническому обеспечению Алан Шаффер рассказал о роли США. О словах специалиста рассказали "РИА Новости". Специалист считает, что Америке надо сохранять потенциал по сдерживанию ядерного оружия. Стране необходимо укрепить свои силы из-за российской гиперзвуковой ракеты "Авангард". Вооружение Москвы создает угрозу для обеспечения безопасности США

Это оказывающая давление угроза для нашей триады. И это то, почему модернизация триады настолько важна прокомментировал эксперт

Сейчас Минобороны ставит приоритетом создать гиперзвуковое оружие для защиты. СШа должны ответить на конкретный вызов, брошенный Россией. Подобные разработки ведет еще один потенциальный противник - Китай.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России.