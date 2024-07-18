Рэпер Витя АК-47 пострадал от нападения фанатов в Петербурге

Артист отказался фотографироваться с пьяными поклонниками, что спровоцировало конфликт.

Рэпер Виктор Гостюхин, известный под сценическим именем Витя АК-47, стал жертвой нападения в Санкт-Петербурге. Согласно информации Telegram-канала Mash, инцидент произошёл 14 июля, когда группа нетрезвых поклонников агрессивно потребовала от музыканта автографов и совместных фотографий.

Артист отказался от фотосессии, но согласился пожать руку одному из фанатов, заявившему, что "вырос на его песнях". Этот инцидент произошёл на фоне сообщений о налоговой проверке в отношении рэпера, инициированной после его отказа от услуг профессионального бухгалтера.

Ранее нетрезвая женщина напала с ножом на случайного прохожего на Гончарной.

Фото: freepik