Хайсам аль-Гайс хочет приехать в Москву по приглашению Владимира Путина.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что планирует в октябре 2025 года посетить Российскую энергетическую неделю (РЭН) в МОскве, куда его ранее пригласил российский президент Владимир Путин. Соответствующее заявление сделал иностранный эксперт в кулуарах семинара ОПЕК. Специалист добавил журналистам, что он был рад услышать то, что глава государства осведомлен о деталях некоторых профильных прогнозов. По словам Хайсама аль-Гайса, сотрудничество с Россией крепнет год от года.

Для меня было большой честью впервые встретиться с его превосходительством президентом Путиным в ходе визита в Санкт-Петербург. У нас состоялась очень содержательная беседа, и президент прекрасно осведомлен обо всех деталях сотрудничества и обо всех фундаментальных рыночных факторах, не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Хайсам аль-Гайс, генсек ОПЕК

Ранее Владимир Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня. РЭН пройдет с 15 по 17 октября в столице нашей страны при поддержке федерального правительства, министерства по энергетике и администрации города.

Восемь стран ОПЕК+ ускорят наращивание добычи нефти.

Фото: YouTube / Global Governance Project