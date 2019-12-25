Новак рассказал о перспективах начала ценовой войны на рынке нефти
Сегодня, 10:24
Вице-премьер России указал на дефицит топлива на мировых рынках.

Ценовой войны на мировом рынке нефти из-за выхода ОАЭ из состава ОПЕК и ОПЕК+ не может быть потому, что эксперты фиксируют условия дефицита топлива. Соответствующее заявление журналистам сделал российский вице-премьер Александр Новак. Чиновник из федерального правительства общался с прессой в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, организованного в Минеральных Водах на территории Ставропольского края. Пресса попросила эксперта оценить возможность того, как выход Объединённых Арабских Эмиратов может сказаться на ценовой войне на рынках нефти.

В текущей ситуации, какая может быть ценовая война, когда на рынке  нефти наблюдается дефицит?

Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак заявил о переговорах с нефтяниками об увеличении поставок топлива в РФ.

Фото: Правительство России

