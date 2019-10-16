Новак заявил, что Россия не планирует выходить из ОПЕК+

Вице-премьер страны назвал причины, по которым России выгодно находиться в энергетическом объединении.

Москва не планирует выходить из состава ОПЕК+, так как международное соглашение позволяет нивелировать риски нефтяных рынков в кризисные периоды времени. Соответствующее заявление журналистам сделал российский вице-премьер Александр Новак. Чиновник из федерального правительства общался с прессой в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, организованного в Минеральных Водах на территории Ставропольского края. Эксперт пояснил, что государства из ОПЕК+ все еще работают совместно, несмотря на то, сто их покинули ОАЭ.

Мы как крупнейшая страна - производитель нефти не собираемся выходить из этой кооперации, потому что считаем, что она очень хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризиса, позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и взаимодействие между странами в постоянном режиме. Александр Новак, вице-премьер РФ

