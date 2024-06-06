С мая 2025 года добыча нефти увеличится на 411 тысяч баррелей в сутки.

Восемь стран ОПЕК+ ускорят наращивание добычи нефти. Об этом сообщается в официальном коммюнике, опубликованном по итогам встречи стран-членов организации.

С мая 2025 года добыча нефти увеличится на 411 тысяч баррелей в сутки. В течение полутора лет ОПЕК+ будет выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Такой позиции придерживаются Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Ранее в Германии предложили вернуться к закупке российского газа.

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