В Германии предложили вернуться к закупке российского газа

По мнению члена ХДС, к этому варианту можно вернуться после мирного урегулирования украинского конфликта.

Член победившего на парламентских выборах в ФРГ Христианско-демократического союза Ян Хайниш предложил вернуться к закупке российского газа. Об этом он заявил в комментарии газете Politico.

По мнению Хайниша, к этому варианту можно вернуться после мирного урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что Германия не должна позволить, чтобы ей "диктовали цену" газа. Политик также исключил вариант, при котором страна стала бы зависимой от единственного поставщика.

Ранее Трамп рассказал о тратах Европы на российскую нефть.

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