Европейские государства потратили больше денежных средств на российскую нефть и природный газ, чем направили в качестве финансовой и военной поддержки киевскому режиму. Соответствующее заявление американский президент-республиканец Дональд Трамп сделал местным законодателям, выступая перед членами обеих палат Конгресса в Вашингтоне.
К сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. Подумайте об этом... А мы потратили, возможно, 350 миллиардов долларов (на Украину).
Дональд Трамп, глава США
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Фото и видео: YouTube / Defense Now
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