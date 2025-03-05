Трамп рассказал о тратах Европы на российскую нефть

Глава США сравнил средства, которые ЕС отправил на Украину и на закупку энергоресурсов.

Европейские государства потратили больше денежных средств на российскую нефть и природный газ, чем направили в качестве финансовой и военной поддержки киевскому режиму. Соответствующее заявление американский президент-республиканец Дональд Трамп сделал местным законодателям, выступая перед членами обеих палат Конгресса в Вашингтоне.

К сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. Подумайте об этом... А мы потратили, возможно, 350 миллиардов долларов (на Украину). Дональд Трамп, глава США

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Фото и видео: YouTube / Defense Now