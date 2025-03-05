Сейчас боевик, убивший 13 американских военнослужащих, сейчас едет в США.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп рассказал о том, что власти США задержали террориста, устроившего теракт в кабульском аэропорту в 2021 году. Тогда в трагедии жертвами стали 13 военнослужащих из США, а также "бесчисленное множество других людей" около основного выхода из здания воздушной гавани - входа Эбби. Соответствующее заявление политик из Белого дома сделал, выступая в Капитолии перед членами обеих палат местного законодательного органа в Вашингтоне. Иностранный политик указал конгрессменам, что сейчас силовики везут подозреваемого в США.

Три с половиной года назад террористы убили 13 американских военнослужащих ... при взрыве у ворот Эбби во время катастрофического и некомпетентного вывода из Афганистана. <...> Сегодня вечером я рад объявить, что мы только что задержали главного террориста, ответственного за то жестокое преступление. Дональд Трамп, глава США

Трамп запросил финансирование новой системы ПРО Golden Dome.

Фото и видео: YouTube / Defense Now