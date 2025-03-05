Трамп запросил финансирование новой системы ПРО Golden Dome

Трамп также заявил, что армия США провела лучший месяц рекрутинга за 15 лет.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп во время выступления перед местными законодателями публично объявил о том, что в январе 2025 года американская армия провела свой "лучший" месяц по набору рекрутов за последние 15 лет. Таким образом лидер Белого дом оценил состояние Вооруженных сил США после того, как место в администрации Вашингтона вместо Джо Байдена занял Дональд Трамп. Иностранный политик добавил, что уже отправил запрос в Капитолий по финансированию новой национальной противоракетной системы по обороне, получившей название Golden Dome. Этот проект будет полностью производиться на территории США.

Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу конгресс выделить средства на передовой противоракетный щит Golden Dome для защиты нашей родины. Всё будет произведено в США. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп уверил политиков из обеих палат Конгресса, что новая система ПРО станет ключевым элементом укрепления национальной безопасности и позволит защитить государство от внешних угроз. Он призвал инвестировать в развитие современных технологий, чтобы Вашингтон мог сохранить военное превосходство на геополитической арене.

Трамп пообещал отменить закон CHIPS, субсидирующий технологические компании.

Фото и видео: YouTube / Defense Now