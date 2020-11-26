Трамп пообещал отменить закон CHIPS, субсидирующий технологические компании

Глава США дал указания спикеру Палаты представителей по госдолгу.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп пообещал упразднить закон о чипах и науке (CHIPS and Science Act), по которому американские власти субсидируют иностранные высокотехнологичные компании для того, чтобы стимулировать их развивать свое производство на территории государства. Соответствующее заявление политик из Белого дома сделал, выступая в Капитолии перед членами обеих палат местного законодательного органа в Вашингтоне. ДональдТрамп отметил, что важно избавиться не только от закона, но и "от всего, что от него осталось".

Закон CHIPS ужасен - мы бессмысленно отдаем сотни миллиардов долларов. Они берут эти деньги и не тратят но назначению. Мы им денег выделять не будем. Господин спикер, вам стоит это использовать для сокращения госдолга. Дональд Трамп, глава США

Наппомни, что Вашингтон в рамках принятого в 2022 году при администрации Джо Байдена закона о чипах и науке сейчас активно побуждает иностранные высокотехнологичные компании расширять собственное производство, расположенное на территории США. В 2024 году тайваньская компания TSMC получила рекордную субсидию в размере 6,6 миллиардов долларов на развитие бизнеса в штате Аризона, а также увеличила свои инвестиции в США на 25 иллиарда долларов для обеспечения строительства трех фабрик.

Трамп анонсировал запуск программы "золотой карты" для инвесторов.

Фото и видео: YouTube / Defense Now